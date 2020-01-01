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Клиника восточной медицины Восточный лекарь

 

 

клиника Восточный лекарь

 

Пенсионерам, инвалидам, детям и постоянным клиентам индивидуальные скидки!!!

 

 В клинике Восточный Лекарь работают специалисты из Китая, которые помогут в диагностике и лечении большинства известных заболеваний традиционными китайскими методами.

 - Опорно-двигательный аппарат:  сколиоз (с 2х лет), протрузия межпозвоночного диска, межпозвонковая грыжа, остеохондроз, спондилез, дегенеративно-дистрофическое заболевание диска, артроз, артрит, бурсит, а так же реабилитация после травм.

 - Нервная система: невроз, невралгия,  невриты, парезы, бессонница, мигрень, синдром хронической усталости, вегетативная дисфункция, паркинсонизм, ДЦП, а также осложнения после травм и инсультов.

 - Система кровообращения: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, аритмии, атеросклероз.

 - Гинекология: дисфункциональные маточные кровотечения, киста яичника, миома, дисменорея, эндометриоз.

 - Желудочно-кишечный тракт: гастрит, язвенный колит, язвенная болезнь, запор, диарея, гепатоз.

 - Дыхательная система: хронический бронхит, синусит, ларингит, гайморит, бронхиальная астма.

 - Урология: аденома простаты, простатит.

 - Флебология: тромбофлебит, варикозное расширение вен.

 - Прочее: ожирение, вредные привычки (курение), иммунодефицит.

                                                                                                                          

Пульсовая диагностика в Красноярске

Пульсовая диагностика

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Массаж детям при сколиозе

Детский массаж (сколиоз)

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Массаж стоп в Красноярске

Массаж стоп и пальцев ног

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Иглоукалывание в Красноярске

Иглоукалывание

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Моксотерапия в Красноярске

Моксотерапия

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Массаж Гуаша в Красноярске

Массаж Гуаша

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Массаж лимфодренажный в Красноярске

Лимфодренажный массаж

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Массаж почечной зоны в Красноярске

Массаж почечной зоны

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Массаж гинекологический в Красноярске

Гинекологический массаж

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Массаж антицеллюлитный в Красноярске

Антицеллюлитный массаж

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Массаж лица в Красноярске

Омолаживающий массаж лица

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Массаж головы в Красноярске

Лечебный массаж головы

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Клиника восточной медицины

 

Классическая китайская медицина стоит на том, что для того, чтобы вылечить болезнь, нужно прежде всего найти ее источник, т.е. главное - поиск истинной причины возникшего заболевания, а потом уже снятие симптомов болезни и устранение предрасположенности больного к тем или иным заболеваниям. Она традиционно рассматривает организм в целом - тело и душу - в единстве и взаимосвязи. Это основа подхода китайского врача к любому пациенту, чем бы он не был болен в конкретный момент времени.


 Принципы лечения:


 - Лечить причину болезни, а не последствия.

 - Лечить больного, а не болезнь.

 - Различать существенное и несущественное в симптомах заболевания.

 - Использование только натуральных природных компонентов (травы, минералы и др.)

 - Победа над болезнью повышением иммунитета (организм сам сможет уничтожить болезнь, нужно только ему помочь, запустить механизм самовосстановления).

 - Лечить одинаковые болезни разными методами, а разные болезни — одним средством.

 

 Основные способы лечения, которые используются в клинике: массаж головы, иглоукалывание (акупунктура), массаж Гуаша, массаж стоп, моксотерапия, массаж огненными банками и др.

 Если вас интересует китайский массаж, Красноярск, как миллионный город, сможет предложить множество вариантов, но лучше выбрать центр китайской медицины Восточный Лекарь, ведь у нас работают опытные врачи и специалисты из Китая, которые предлагают своим пациентам уникальный комплекс методов лечения и процедур традиционных методов китайской медицины.

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