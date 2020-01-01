Клиника восточной медицины

Пенсионерам, инвалидам, детям и постоянным клиентам индивидуальные скидки!!! В клинике Восточный Лекарь работают специалисты из Китая, которые помогут в диагностике и лечении большинства известных заболеваний традиционными китайскими методами. - Опорно-двигательный аппарат: сколиоз (с 2х лет), протрузия межпозвоночного диска, межпозвонковая грыжа, остеохондроз, спондилез, дегенеративно-дистрофическое заболевание диска, артроз, артрит, бурсит, а так же реабилитация после травм. - Нервная система: невроз, невралгия, невриты, парезы, бессонница, мигрень, синдром хронической усталости, вегетативная дисфункция, паркинсонизм, ДЦП, а также осложнения после травм и инсультов. - Система кровообращения: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, аритмии, атеросклероз. - Гинекология: дисфункциональные маточные кровотечения, киста яичника, миома, дисменорея, эндометриоз. - Желудочно-кишечный тракт: гастрит, язвенный колит, язвенная болезнь, запор, диарея, гепатоз. - Дыхательная система: хронический бронхит, синусит, ларингит, гайморит, бронхиальная астма. - Урология: аденома простаты, простатит. - Флебология: тромбофлебит, варикозное расширение вен. - Прочее: ожирение, вредные привычки (курение), иммунодефицит.

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