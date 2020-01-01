Клиника восточной медицины

* хирург-ортопед, врач общей практики
* доктор традиционной китайской медицины
* Опыт работы 40 лет
* специалист традиционных техник
* китайского массажа
* Опыт работы 20 лет
* Врач общей практики
* традиционной китайской медицины
* Опыт работы 30 лет
Пенсионерам, инвалидам, детям и постоянным клиентам индивидуальные скидки!!!
В клинике Восточный Лекарь работают специалисты из Китая, которые помогут в диагностике и лечении большинства известных заболеваний традиционными китайскими методами.
- Опорно-двигательный аппарат: сколиоз (с 2х лет), протрузия межпозвоночного диска, межпозвонковая грыжа, остеохондроз, спондилез, дегенеративно-дистрофическое заболевание диска, артроз, артрит, бурсит, а так же реабилитация после травм.
- Нервная система: невроз, невралгия, невриты, парезы, бессонница, мигрень, синдром хронической усталости, вегетативная дисфункция, паркинсонизм, ДЦП, а также осложнения после травм и инсультов.
- Система кровообращения: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, аритмии, атеросклероз.
- Гинекология: дисфункциональные маточные кровотечения, киста яичника, миома, дисменорея, эндометриоз.
- Желудочно-кишечный тракт: гастрит, язвенный колит, язвенная болезнь, запор, диарея, гепатоз.
- Дыхательная система: хронический бронхит, синусит, ларингит, гайморит, бронхиальная астма.
- Урология: аденома простаты, простатит.
- Флебология: тромбофлебит, варикозное расширение вен.
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Прочее: ожирение,
вредные привычки
(курение),
иммунодефицит.
Классическая
китайская медицина
стоит на том, что для того, чтобы вылечить болезнь,
нужно прежде всего найти ее источник,
т.е. главное - поиск истинной причины
возникшего заболевания, а потом уже
снятие симптомов болезни и устранение
предрасположенности больного к тем или
иным заболеваниям. Она
традиционно рассматривает организм в
целом - тело и душу - в единстве и
взаимосвязи. Это основа подхода
китайского врача к любому пациенту, чем
бы он не был болен в конкретный момент
времени. -
Лечить больного, а не болезнь. -
Различать существенное и несущественное
в симптомах заболевания. -
Использование только натуральных
природных компонентов (травы, минералы и
др.) -
Победа над болезнью повышением
иммунитета (организм сам сможет
уничтожить болезнь, нужно только ему
помочь, запустить механизм
самовосстановления). -
Лечить одинаковые болезни разными
методами, а разные болезни — одним
средством. Основные
способы лечения, которые используются в
клинике: массаж головы, иглоукалывание (акупунктура),
массаж Гуаша, массаж стоп, моксотерапия,
массаж огненными банками и др. Если
вас интересует китайский массаж,
Красноярск, как миллионный город, сможет
предложить множество вариантов, но лучше
выбрать центр китайской медицины
Восточный Лекарь, ведь у нас работают
опытные врачи и специалисты из Китая,
которые предлагают своим пациентам
уникальный комплекс методов лечения и
процедур традиционных методов китайской
медицины.
Принципы лечения:
- Лечить причину болезни, а не последствия.
Классическая китайская медицина стоит на том, что для того, чтобы вылечить болезнь, нужно прежде всего найти ее источник, т.е. главное - поиск истинной причины возникшего заболевания, а потом уже снятие симптомов болезни и устранение предрасположенности больного к тем или иным заболеваниям. Она традиционно рассматривает организм в целом - тело и душу - в единстве и взаимосвязи. Это основа подхода китайского врача к любому пациенту, чем бы он не был болен в конкретный момент времени.
- Лечить больного, а не болезнь.
- Различать существенное и несущественное в симптомах заболевания.
- Использование только натуральных природных компонентов (травы, минералы и др.)
- Победа над болезнью повышением иммунитета (организм сам сможет уничтожить болезнь, нужно только ему помочь, запустить механизм самовосстановления).
- Лечить одинаковые болезни разными методами, а разные болезни — одним средством.
Основные способы лечения, которые используются в клинике: массаж головы, иглоукалывание (акупунктура), массаж Гуаша, массаж стоп, моксотерапия, массаж огненными банками и др.
Если вас интересует китайский массаж, Красноярск, как миллионный город, сможет предложить множество вариантов, но лучше выбрать центр китайской медицины Восточный Лекарь, ведь у нас работают опытные врачи и специалисты из Китая, которые предлагают своим пациентам уникальный комплекс методов лечения и процедур традиционных методов китайской медицины.